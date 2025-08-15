Magnað mark Arons Einars (myndskeið)

Aron Einar Gunnarsson var á skotskónum fyrir Al-Gharafa er liðið sigraði Umm-Salal, 4:2, á heimavelli í 1. umferð efstu deildar Katar í fótbolta í kvöld.
Markið var glæsilegt, því Aron skoraði með mögnuðu utanfótarskoti utan teigs eftir góðan sprett.
Mark fyrrverandi landsliðsfyrirliðans má sjá hér fyrir neðan.
الغرافة يقلب النتيجة ويُسجل الهدف الثالث في مرمى أم صلال بواسطة أرون غونارسون بتسديدة قوية في #دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/636wQ0B94H— علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) August 15, 2025