Íþróttir | Fótbolti | 15.8.2025 | 22:50

Magnað mark Arons Einars (myndskeið)

Aron Einar Gunnarsson skoraði glæsilegt mark.
Aron Einar Gunnarsson skoraði glæsilegt mark. Ljósmynd/Alex Nicodim

Aron Einar Gunnarsson var á skotskónum fyrir Al-Gharafa er liðið sigraði Umm-Salal, 4:2, á heimavelli í 1. umferð efstu deildar Katar í fótbolta í kvöld.

Markið var glæsilegt, því Aron skoraði með mögnuðu utanfótarskoti utan teigs eftir góðan sprett.

Mark fyrrverandi landsliðsfyrirliðans má sjá hér fyrir neðan.

mbl.is
