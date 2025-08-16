Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.8.2025 | 22:20

Brynjólfur hetjan í Hollandi

Brynjólfur Andersen Willumsson var hetja Groningen í 2:1 sigri gegn Heerenveen í hollensku Úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag. 

Heerenveen skoraði fyrsta mark leiksins á 15. mínútu þegar Jacob Trenskow setti boltann í netið en Brynjólfur jafnaði metin á 29. mínútu og staðan því 1:1 í hálfleik. 

Allt benti til þess að liðin myndu skilja jöfn en á 4. mínútu uppbótartíma skoraði Brynjólfur annað mark sitt og tryggði Groningen sigurinn.

Groningen er nú með þrjú stig eftir tvo leiki og er næsti leikur  gegn PSV.

