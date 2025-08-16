Brynjólfur hetjan í Hollandi

Brynjólfur Andersen Willumsson var hetja Groningen í 2:1 sigri gegn Heerenveen í hollensku Úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.
Heerenveen skoraði fyrsta mark leiksins á 15. mínútu þegar Jacob Trenskow setti boltann í netið en Brynjólfur jafnaði metin á 29. mínútu og staðan því 1:1 í hálfleik.
Allt benti til þess að liðin myndu skilja jöfn en á 4. mínútu uppbótartíma skoraði Brynjólfur annað mark sitt og tryggði Groningen sigurinn.
Groningen er nú með þrjú stig eftir tvo leiki og er næsti leikur gegn PSV.