Gott gengi Ísaks heldur áfram

Ísak Snær Þorvaldsson skoraði sitt fjórða mark í dönsku B-deildinni í sigri Lyngby á Kolding, 3:2, í Kolding í dag.
Ísak Snær lék sinn fimmta leik fyrir félagið en Lyngby er í öðru sæti með 10.
Kolding komst yfir í fyrri hálfleik en Ísak jafnaði metin á 71. mínútu. Eftir það bættu Lyngby-menn við tveimur mörkum áður en Kolding minnkaði muninn.
Jóhannes Kristinn Bjarnason kom inn á 81. mínútu leiksins hjá Kolding en Ari Leifsson sat allan tímann á bekknum.
Kolding situr í þriðja sæti deildarinnar með níu stig.