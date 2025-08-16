Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.8.2025 | 13:47

Gott gengi Ísaks heldur áfram

Ísak Snær Þorvaldsson byrjar frábærlega með Lyngby.
Ísak Snær Þorvaldsson skoraði sitt fjórða mark í dönsku B-deildinni í sigri Lyngby á Kolding, 3:2, í Kolding í dag. 

Ísak Snær lék sinn fimmta leik fyrir félagið en Lyngby er í öðru sæti með 10. 

Kolding komst yfir í fyrri hálfleik en Ísak jafnaði metin á 71. mínútu. Eftir það bættu Lyngby-menn við tveimur mörkum áður en Kolding minnkaði muninn. 

Jóhannes Kristinn Bjarnason kom inn á 81. mínútu leiksins hjá Kolding en Ari Leifsson sat allan tímann á bekknum. 

Kolding situr í þriðja sæti deildarinnar með níu stig. 

