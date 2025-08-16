Harry Kane og Luis Diaz tryggðu Bayern bikarinn

Bayern München hafði betur gegn Stuttgart, 2:1, í Meistarakeppni Þýskalands Í knattspyrnu í dag.
Meistarakeppni Þýskalands er einn leikur sem er spilaður áður en þýska Úrvalsdeildin hefst þar sem deildar- og bikarmeistarar mætast.
Harry Kane kom Bayern yfir á 18. mínútu og var staðan því 1:0 í hálfleik.
Á 77. mínútu tvöfaldaði nýliðinn Luis Diaz forystu Bayern og á 3. mínútu uppbótartíma minnkaði Jamie Leveling muninn fyrir Stuttgart
Fleiri voru mörkin ekki og Bayern því sigurvegari í Meistarakeppni Þýskalands.
Þýska Úrvalsdeildin hefst næstu helgi og þá tekur Bayern á móti RB Leipzig á meðan Stuttgart heimsækir Union Berlin.