Íslendingarnir á skotskónum í Svíþjóð

Það var svokallaður Íslendingaslagur þegar Norrköping tók á móti Elfsborg í sænsku Úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.
Þrír Íslendingar hófu þennan leik. Arnór Ingvi Traustason og Ísak Sigurgeirsson voru í byrjunarliði Norrköpping og svo var það Ari Sigurpálsson sem byrjaði hjá Elfsborg. Auk þess voru Jónatan Guðni Arnarsson og Júlíus Magnússon á varamannabekk liðanna.
Fyrsta mark leiksins kom á 18. mínútu er David Moberg Karlsson kom heimamönnum yfir og var staðan því 1:0 í hálfleik Norrköpping í vil.
Ari jafnaði síðan metin fyrir Elfsborg á 68. mínútu en stuttu seinna skoraði Arnór Ingvi sigurmark leiksins er skoraði úr víti og 2:1 sigur Norrköpping niðurstaðan í þessum Íslendingaslagi.
Elfsborg situr nú í 4. sæti sænsku deildarinnar með 36 stig á meðan Norrköpping situr í 11. sæti með 22 stig.