Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.8.2025 | 20:35 | Uppfært 20:58

Íslendingarnir á skotskónum í Svíþjóð

Arnór Ingvi Traustason skoraði sigurmarkið gegn Elfsborg í dag
Arnór Ingvi Traustason skoraði sigurmarkið gegn Elfsborg í dag Ljósmynd/Alex Nicodim

Það var svokallaður Íslendingaslagur þegar Norrköping tók á móti Elfsborg í sænsku Úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.

Þrír Íslendingar hófu þennan leik. Arnór Ingvi Traustason og Ísak Sigurgeirsson voru í byrjunarliði Norrköpping og svo var það Ari Sigurpálsson sem byrjaði hjá Elfsborg. Auk þess voru Jónatan Guðni Arnarsson og Júlíus Magnússon á varamannabekk liðanna.

Fyrsta mark leiksins kom á 18. mínútu er David Moberg Karlsson kom heimamönnum yfir og var staðan því 1:0 í hálfleik Norrköpping í vil.

Ari jafnaði síðan metin fyrir Elfsborg á 68. mínútu en stuttu seinna skoraði Arnór Ingvi sigurmark leiksins er skoraði úr víti og 2:1 sigur Norrköpping niðurstaðan í þessum Íslendingaslagi.

Elfsborg situr nú í 4. sæti sænsku deildarinnar með 36 stig á meðan Norrköpping situr í 11. sæti með 22 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fleiri jarðhitasvæði gætu komið í ljós Stöðin umdeilda við Skúlagötu stendur til 2031 Eldhress leiðsögumaður í hálfa öld Alaskafundurinn einungis eitt skref
Fleira áhugavert
Allir nema einn fengu úthlutun Kemur sér illa fyrir eldri borgara Höfum í raun svo stuttan tíma Órofin arfleifð ofbeldis