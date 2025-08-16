Logi og félagar með sterkan sigur

Logi Tómasson var lykilmaður í sigri Samsunspor gegn Kocaelispor, 1:0, á útivelli í tyrknesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.
Logi lék allan leikinn með Samsunspor en leikurinn var jafn framan af. Hins vegar á 44. mínútu fékk Samet Yalcin, leikmaður Kocaelispor, rautt spjald og eftir það var Samsunspor meira með boltann.
Sigurmarkið kom síðan á 82. mínútu þegar Aleksandar Jovanovic setti boltann í sitt eigið net og 1:0 sigur Samsunspor niðurstaðan.
Logi átti góðan leik þar sem hann var feikilega sterkur í vörn og sókn.
Samsunspor situr nú í 2. sæti tyrknesku úrvalsdeildarinnar með sex stig og er næsti leikur Loga og félaga gegn Panathinaikos í umspili Evrópudeildarinnar.