Logi og félagar með sterkan sigur

Logi Tómasson var lykilmaður í dag
Logi Tómasson var lykilmaður í sigri Samsunspor gegn Kocaelispor, 1:0, á útivelli í tyrknesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld. 

Logi lék allan leikinn með Samsunspor en leikurinn var jafn framan af. Hins vegar á 44. mínútu fékk Samet Yalcin, leikmaður Kocaelispor, rautt spjald og eftir það var Samsunspor meira með boltann. 

Sigurmarkið kom síðan á 82. mínútu þegar Aleksandar Jovanovic setti boltann í sitt eigið net og 1:0 sigur Samsunspor niðurstaðan. 

Logi átti góðan leik þar sem hann var  feikilega sterkur í vörn og sókn. 

Samsunspor situr nú í 2. sæti tyrknesku úrvalsdeildarinnar með sex stig og er næsti leikur Loga og félaga gegn Panathinaikos í umspili Evrópudeildarinnar.

