Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.8.2025 | 19:40

Öruggur sigur meistaranna

Börsungar fagna marki Raphina
Börsungar fagna marki Raphina AFP/JAMIE REINA

Spænsku meistararnirnir í Barcelona fóru með öruggan sigur af hólmi gegn Mallorca, 3:0, í 1. umferð spænsku A-deildarinnar í kvöld. 

Í hálfleik var staðan 2:0 Barcelona í vil og það voru þeir Ferran Torres og Raphina sem voru á skotskónnum. Ungstirnið Lamine Yamal bætti síðan við þriðja marki meistaranna á 90. mínútu.

Mallorca tryggði Barcelona í raun sigurinn í fyrri hálfleik þegar þeir Vedat Muriqi og Manu Morlanes fengu báðir rautt spjald, Morlanes með tvö gul spjöld og Muriqi fyrir það að sparka í höfuð Joan Garcia, markvörð Barcelona, og því beint rautt.

Næsti leikur Barcelona er á laugardaginn þegar þeir heimsækja Levante.



mbl.is
