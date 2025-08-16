Öruggur sigur meistaranna

Spænsku meistararnirnir í Barcelona fóru með öruggan sigur af hólmi gegn Mallorca, 3:0, í 1. umferð spænsku A-deildarinnar í kvöld.
Í hálfleik var staðan 2:0 Barcelona í vil og það voru þeir Ferran Torres og Raphina sem voru á skotskónnum. Ungstirnið Lamine Yamal bætti síðan við þriðja marki meistaranna á 90. mínútu.
Mallorca tryggði Barcelona í raun sigurinn í fyrri hálfleik þegar þeir Vedat Muriqi og Manu Morlanes fengu báðir rautt spjald, Morlanes með tvö gul spjöld og Muriqi fyrir það að sparka í höfuð Joan Garcia, markvörð Barcelona, og því beint rautt.
Næsti leikur Barcelona er á laugardaginn þegar þeir heimsækja Levante.