Alíslenskt mark hjá lærisveinum Freys

Brann gerði góða ferð til Tromsø og vann 2:1-sigur í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Eggert Aron Guðmundsson kom inn á hjá Brann á 62. mínútu og mínútu seinna var hann búinn að leggja upp jöfnunarmark á Sævar Atla Magnússon. Sigurmarkið kom svo skömmu síðar.
Sævar Atli lék fyrstu 71 mínútuna en hann hefur skorað fimm mörk í átta leikjum með Brann og byrjað afar vel í Noregi.
Freyr Alexandersson þjálfar Brann, sem er í þriðja sæti deildarinnar með 36 stig eftir 18 leiki. Bodö/Glimt og Viking verma tvö efstu sætin með 42 stig.