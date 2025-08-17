Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.8.2025 | 14:26

Alíslenskt mark hjá lærisveinum Freys

Sævar Atli Magnússon skoraði enn einu sinni fyrir Brann.
Sævar Atli Magnússon skoraði enn einu sinni fyrir Brann. Ljósmynd/Alex Nicodim

Brann gerði góða ferð til Tromsø og vann 2:1-sigur í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Eggert Aron Guðmundsson kom inn á hjá Brann á 62. mínútu og mínútu seinna var hann búinn að leggja upp jöfnunarmark á Sævar Atla Magnússon. Sigurmarkið kom svo skömmu síðar.

Sævar Atli lék fyrstu 71 mínútuna en hann hefur skorað fimm mörk í átta leikjum með Brann og byrjað afar vel í Noregi.

Freyr Alexandersson þjálfar Brann, sem er í þriðja sæti deildarinnar með 36 stig eftir 18 leiki. Bodö/Glimt og Viking verma tvö efstu sætin með 42 stig.

