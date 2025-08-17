Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.8.2025 | 15:35

Elías með stórkostlegan leik í Danmörku

Elías Rafn Ólafsson átti stórleik.
Elías Rafn Ólafsson átti stórleik. Ljósmynd/Alex Nicodim

Midtjylland sigraði Vejle, 2:0, á útivelli í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Elías Rafn Ólafsson fór á kostum í marki íslenska liðsins og varði alls átta skot.

Vefsíðan Sofascore gefur Elíasi 9,9 af 10 mögulegum í einkunn fyrir frammistöðuna í dag en svo há einkunn er afar sjaldgæf hjá vefsíðunni og sérstaklega hjá markvörðum en hún byggir einkunnir sínar á hinni ýmsu tölfræði.

Midtjylland er í öðru sæti deildarinnar með níu stig eftir fimm leiki, þremur stigum á eftir toppliði FC Kaupmannahafnar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kaupendur kvarta undan skipulagsgjaldi Viðreisn ræður ferðinni til Evrópu Krafði fyrirtækið um 90.000 krónur í bætur Órofin arfleifð ofbeldis
Fleira áhugavert
Viðreisn ræður ferðinni til Evrópu Þorði varla að sofa Blaðaviðtal lagt fram í gögnum Gufunesmálsins 43 ára Íslendingur lést á Spáni