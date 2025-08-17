Elías með stórkostlegan leik í Danmörku

Midtjylland sigraði Vejle, 2:0, á útivelli í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Elías Rafn Ólafsson fór á kostum í marki íslenska liðsins og varði alls átta skot.
Vefsíðan Sofascore gefur Elíasi 9,9 af 10 mögulegum í einkunn fyrir frammistöðuna í dag en svo há einkunn er afar sjaldgæf hjá vefsíðunni og sérstaklega hjá markvörðum en hún byggir einkunnir sínar á hinni ýmsu tölfræði.
Midtjylland er í öðru sæti deildarinnar með níu stig eftir fimm leiki, þremur stigum á eftir toppliði FC Kaupmannahafnar.