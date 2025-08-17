Hélt hreinu í fyrsta leiknum í fjóra mánuði

Häcken hafði betur gegn Växjö, 5:0, á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Fanney Inga Birkisdóttir fékk langþráð tækifæri í markinu hjá fyrrnefnda liðinu því hún lék allan leikinn. Var leikurinn sá fyrsti sem hún spilar frá því í apríl.
Hún hefur bæði þurft að sætta sig við bekkjarsetu hjá Häcken og í íslenska landsliðinu undanfarna mánuði.
Häcken er í toppsætinu með 33 stig. Eyrún Embla Hjartardóttir var ekki í leikmannahópi Häcken en hún er nýkomin til félagsins frá Stjörnunni.
Bryndís Arna Níelsdóttir lék ekki með Växjö vegna meiðsla. Liðið er í tíunda sæti með 14 stig eftir 14 leiki.