17.8.2025

Hélt hreinu í fyrsta leiknum í fjóra mánuði

Fanney Inga Birkisdóttir
Fanney Inga Birkisdóttir Ljósmynd/Alex Nicodim

Häcken hafði betur gegn Växjö, 5:0, á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Fanney Inga Birkisdóttir fékk langþráð tækifæri í markinu hjá fyrrnefnda liðinu því hún lék allan leikinn. Var leikurinn sá fyrsti sem hún spilar frá því í apríl.

Hún hefur bæði þurft að sætta sig við bekkjarsetu hjá Häcken og í íslenska landsliðinu undanfarna mánuði.

Häcken er í toppsætinu með 33 stig. Eyrún Embla Hjartardóttir var ekki í leikmannahópi Häcken en hún er nýkomin til félagsins frá Stjörnunni.

Bryndís Arna Níelsdóttir lék ekki með Växjö vegna meiðsla. Liðið er í tíunda sæti með 14 stig eftir 14 leiki.

mbl.is
