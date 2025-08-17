Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.8.2025 | 15:54

Ísak bjargaði Köln á síðustu sekúndu

Ísak Bergmann Jóhannesson var hetja Köln í dag.
Ísak Bergmann Jóhannesson var hetja Köln í dag. Ljósmynd/Alex Nicodim

Ísak Bergmann Jóhannesson var hetja FC Köln í ótrúlegum sigri gegn Jahn Regensburg, 2:1, í 1. umferð þýska bikarsins í knattspyrnu í dag.

Staðan var markalaus í hálfleik en Jahn Regensburg skoraði fyrsta mark leiksins á 67. mínútu, 0:1.

Allt benti til þess að Ísak og félagar yrðu slegnir úr keppni í fyrstu umferð en á 6. mínútu uppbótartíma jafnaði Eric Martel metin fyrir Köln, 1:1.

Ísak sætti sig ekki við jafntefli og á 8. mínútu uppbótartíma skoraði Ísak af stuttu færi og tryggði Köln sigurinn.

Dramatískur sigur Köln niðurstaðan og Ísak hetjan.

Köln heimsækir Mainz 05 í fyrsta leik þýsku 1. deildarinnar á sunnudaginn næstkomandi.

 

