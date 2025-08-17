Ísak bjargaði Köln á síðustu sekúndu

Ísak Bergmann Jóhannesson var hetja FC Köln í ótrúlegum sigri gegn Jahn Regensburg, 2:1, í 1. umferð þýska bikarsins í knattspyrnu í dag.
Staðan var markalaus í hálfleik en Jahn Regensburg skoraði fyrsta mark leiksins á 67. mínútu, 0:1.
Allt benti til þess að Ísak og félagar yrðu slegnir úr keppni í fyrstu umferð en á 6. mínútu uppbótartíma jafnaði Eric Martel metin fyrir Köln, 1:1.
Ísak sætti sig ekki við jafntefli og á 8. mínútu uppbótartíma skoraði Ísak af stuttu færi og tryggði Köln sigurinn.
Dramatískur sigur Köln niðurstaðan og Ísak hetjan.
Köln heimsækir Mainz 05 í fyrsta leik þýsku 1. deildarinnar á sunnudaginn næstkomandi.