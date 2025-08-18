Lukaku verður lengi frá

Sóknarmaðurinn Romelu Lukaku verður ekki með Napoli í byrjun tímabils í ítölsku A-deild karla í knattspyrnu.
Lukaku meiddist á læri í æfingaleik liðsins gegn Olympiacos á undirbúningstímabilinu og missir af fyrsta leik liðsins í deildinni sem er gegn Sassuolo 23. ágúst.
Hann lagðist í grasið eftir skot á markið og haltraði af velli. Hann verður ekki með liðinu næstu þrjá mánuði samkvæmt Fabrizio Romano.
Lukaku kom til Napoli frá Chelsea síðasta sumar og hefur spilað 38 leiki fyrir liðið. Í þeim hefur hann skorað 14 mörk og lagt upp 11.