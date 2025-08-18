Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.8.2025 | 13:34

María farin til Frakklands

María Þórisdóttir er orðin leikmaður Marseille.
María Þórisdóttir er orðin leikmaður Marseille. Ljósmynd/Brighton

Hálfíslenska knattspyrnukonan María Þórisdóttir er gengin til liðs við franska félagið Marseille frá Brighton á Englandi.

María er dótt­ir hand­boltaþjálf­ar­ans Þóris Her­geirs­son­ar og á norska móður. Hún hefur spilað í ensku deildinni frá 2017 með Chelsea, Manchester United og Brighton.

Hún hefur tvisvar sinnum unnið ensku úrvalsdeildina og hefur spilað 71 landsleik með norska landsliðinu.

Marseille er nýliði í efstu deild Frakklands en liðið vann 2. deild á síðasta tímabili.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kemur beint niður á almenningi Ný tillaga um vopnahlé Segir Hamas hafa samþykkt tillögu um vopnahlé Foreldrar haldi ró sinni og fræði börnin sín
Fleira áhugavert
Fjarskiptastofa „trúðastofnun“ Kennarar koma illa undirbúnir úr námi Ísland „óperulaust“ í þrjú ár? Grjóthrunsstaður ekki ofarlega í forgangsröðun