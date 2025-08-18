María farin til Frakklands

Hálfíslenska knattspyrnukonan María Þórisdóttir er gengin til liðs við franska félagið Marseille frá Brighton á Englandi.
María er dóttir handboltaþjálfarans Þóris Hergeirssonar og á norska móður. Hún hefur spilað í ensku deildinni frá 2017 með Chelsea, Manchester United og Brighton.
Hún hefur tvisvar sinnum unnið ensku úrvalsdeildina og hefur spilað 71 landsleik með norska landsliðinu.
Marseille er nýliði í efstu deild Frakklands en liðið vann 2. deild á síðasta tímabili.
