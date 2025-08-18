Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.8.2025 | 12:00

Neymar í tárum eftir leik

Neymar spilar með Santos í heimalandinu.
Neymar spilar með Santos í heimalandinu. AFP/Nelson Almedia

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar var miður sín eftir 6:0-tap Santos á heimavelli gegn Vasco da Gama í brasilísku deildinni í gær.

Þetta var stærsta tap Neymars á ferlinum, sem var í tárum eftir leikinn. 

„Ég skammast mín. Ég er mjög vonsvikinn með frammistöðu okkar og stuðningsmenn liðsins hafa rétt á að mótmæla, án þess að beita ofbeldi.

Ef þeir vilja blóta og móðga okkur þá eiga þeir rétt á því. Ef ég ætti að setja viðhorf okkar á vellinum í eitt orð þá væri það hræðilegt.

Ég hef aldrei upplifað neitt svona í lífi mínu. Tárin komu því ég var reiður. Því miður get ég ekki hjálpað á allan hátt.

Ég held að allir þurfi að fara heim og hugsa um hvað þeir vilji gera,“ sagði Neymar í viðtali í heimalandinu eftir tapið.

Santos er tveimur stigum frá fallsæti og stjóri liðsins, Cléber Xavier, var rekinn beint eftir leikinn.

