Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.8.2025 | 9:00 | Uppfært 11:22

PSG hóf titilvörnina á sigri

Vitinha að fagna ásamt Nuno Mendes og Desire Doue.
Vitinha að fagna ásamt Nuno Mendes og Desire Doue. AFP/Sebastien Salom-Gomis

París SG hóf titilvörn sína í 1. deild karla í fótbolta í Frakklandi á naumum 1:0-sigri gegn Nantes á útivelli í gærkvöldi.

Nantes endaði í 13. sæti deildarinnar á síðasta tímabili.

Staðan var markalaus í hálfleik og Nantes lokaði vel á PSG en eftir 67 mínútur og fjórar skiptingar tókst Frakklandsmeisturunum að setja boltann í netið.

Vitinha fékk boltann frá varamanninum Nuno Mendes við vítateig Nantes og fór í skot sem breytti um stefnu á varnarmanni og fór í markið.

Næsti leikur PSG er gegn Angers næstkomandi föstudag.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta er algjört rugl, það er staðfest“ Funda í dag með foreldrum leikskólabarnanna Kennarar koma illa undirbúnir úr námi Trump útlokar aðild Úkraínu að NATO
Fleira áhugavert
„Erfitt að standa hjá og geta lítið gert“ Ísland „óperulaust“ í þrjú ár? Grjóthrunsstaður ekki ofarlega í forgangsröðun Missti máttinn fyrir neðan bringu en gengur á ný