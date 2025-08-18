PSG hóf titilvörnina á sigri

París SG hóf titilvörn sína í 1. deild karla í fótbolta í Frakklandi á naumum 1:0-sigri gegn Nantes á útivelli í gærkvöldi.
Nantes endaði í 13. sæti deildarinnar á síðasta tímabili.
Staðan var markalaus í hálfleik og Nantes lokaði vel á PSG en eftir 67 mínútur og fjórar skiptingar tókst Frakklandsmeisturunum að setja boltann í netið.
Vitinha fékk boltann frá varamanninum Nuno Mendes við vítateig Nantes og fór í skot sem breytti um stefnu á varnarmanni og fór í markið.
Næsti leikur PSG er gegn Angers næstkomandi föstudag.