Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.8.2025 | 10:23 | Uppfært 10:53

Vilja halda HM félagsliða oftar

Chelsea vann HM félagsliða í ár.
Chelsea vann HM félagsliða í ár. AFP/ Michael Reaves

Alþjóðlega knattspyrnusambandið, FIFA, íhugar að halda HM félagsliða á tveggja ára fresti frá 2029.

Mótið fer næst fram eftir fjögur ár en síðasta var í Bandaríkjunum í sumar og Chelsea stóð uppi sem sigurvegari. 

Samkvæmt The Guardian stakk spænska félagið Real Madrid upp á því að halda mótið á tveggja ára fresti í júní og félög sem komust ekki á mótið í ár, Barcelona, Manchester United, Liverpool og Napoli eru sögð hafa tekið undir hugmyndina.

Evrópska knattspyrnusambandið og enska úrvalsdeildin eru ósátt með það en mikið álag er á leikmönnum nú þegar.

Chelsea fékk 85 milljónir punda í verðlaunafé.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Erfitt að standa hjá og geta lítið gert“ Þorði varla að sofa Ísland „óperulaust“ í þrjú ár? Funda í dag með foreldrum leikskólabarnanna
Fleira áhugavert
Framkvæmdin á „gráu svæði“ Blaðaviðtal lagt fram í gögnum Gufunesmálsins Silja Bára lætur ekki ná í sig Missti máttinn fyrir neðan bringu en gengur á ný