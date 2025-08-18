Vilja halda HM félagsliða oftar

Alþjóðlega knattspyrnusambandið, FIFA, íhugar að halda HM félagsliða á tveggja ára fresti frá 2029.
Mótið fer næst fram eftir fjögur ár en síðasta var í Bandaríkjunum í sumar og Chelsea stóð uppi sem sigurvegari.
Samkvæmt The Guardian stakk spænska félagið Real Madrid upp á því að halda mótið á tveggja ára fresti í júní og félög sem komust ekki á mótið í ár, Barcelona, Manchester United, Liverpool og Napoli eru sögð hafa tekið undir hugmyndina.
Evrópska knattspyrnusambandið og enska úrvalsdeildin eru ósátt með það en mikið álag er á leikmönnum nú þegar.
Chelsea fékk 85 milljónir punda í verðlaunafé.