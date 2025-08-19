Ekkert gengur hjá liði Guðlaugs

Plymouth tapaði fjórða leik sínum í röð í ensku C-deildinni í knattspyrnu karla þegar Leyton Orient kom í heimsókn í kvöld og vann 1:0.
Plymouth er án stiga eftir fjórar umferðir í deildinni og fer því ekki beint vel af stað undir stjórn Toms Cleverleys, sem tók við sem knattspyrnustjóri í sumar.
Guðlaugur Victor, sem hafði byrjað fyrstu þrjá leikina og borið fyrirliðabandið, var allan tímann á varamannabekknum í kvöld.
Benoný Breki Andrésson lék þá sinn fyrsta leik á tímabilinu eftir að hafa glímt við meiðsli í upphafi þess þegar hann kom inn á sem varamaður hjá Stockport County.
Liðið fékk Bradford City í heimsókn og tapaði 2:1. Benoný Breki kom inn á í stöðunni 2:1 á 73. mínútu.
Stockport er í áttunda sæti deildarinnar með sjö stig.