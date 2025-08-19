Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.8.2025 | 21:52 | Uppfært 22:19

Ekkert gengur hjá liði Guðlaugs

Guðlaugur Victor Pálsson á góðri stundu með Plymouth.
Guðlaugur Victor Pálsson á góðri stundu með Plymouth. Ljósmynd/Plymouth

Plymouth tapaði fjórða leik sínum í röð í ensku C-deildinni í knattspyrnu karla þegar Leyton Orient kom í heimsókn í kvöld og vann 1:0.

Plymouth er án stiga eftir fjórar umferðir í deildinni og fer því ekki beint vel af stað undir stjórn Toms Cleverleys, sem tók við sem knattspyrnustjóri í sumar.

Guðlaugur Victor, sem hafði byrjað fyrstu þrjá leikina og borið fyrirliðabandið, var allan tímann á varamannabekknum í kvöld.

Benoný Breki Andrésson lék þá sinn fyrsta leik á tímabilinu eftir að hafa glímt við meiðsli í upphafi þess þegar hann kom inn á sem varamaður hjá Stockport County.

Liðið fékk Bradford City í heimsókn og tapaði 2:1. Benoný Breki kom inn á í stöðunni 2:1 á 73. mínútu.

Stockport er í áttunda sæti deildarinnar með sjö stig.

mbl.is
