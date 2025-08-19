Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.8.2025 | 22:15

Ellefu ára Kýpverjar koma á óvart

Stuðningsmenn Pafos kátir.
Stuðningsmenn Pafos kátir. Ljósmynd/pafosfc.com.cy

Kýpverska knattspyrnufélagið Pafos heldur áfram að koma á óvart í undankeppni Meistaradeildar Evrópu. Í kvöld vann liðið fyrri leik sinn gegn Rauðu stjörnunni, 2:1, í Belgrad í Serbíu í umspili um sæti í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.

Pafos er um margt athyglisvert félag enda var það stofnað fyrir einungis 11 árum síðan, sumarið 2014, og vann sinn fyrsta deildarmeistaratitil síðastliðið vor.

Ári áður hafði liðið unnið sinn fyrsta bikarmeistaratitil á Kýpur og komst þá í Evrópukeppni í fyrsta sinn; deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á síðasta tímabili.

Nú á Pafos heimaleikinn eftir gegn Rauðu stjörnunni í næstu viku þar sem hagstæð úrslit koma liðinu í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í fyrsta sinn.

Önnur úrslit:

Ferencváros - Qarabag 1:3
Rangers – Club Brugge 1:3

mbl.is
