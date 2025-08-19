Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.8.2025 | 8:28

Íslendingafélagið fékk stóra sekt

Freyr Alexandersson þjálfar Brann.
Freyr Alexandersson þjálfar Brann. Ljósmynd/Brann

Norska knattspyrnufélagið Brann hefur verið sektað um 10.000 evrur vegna söngva stuðningsmanna félagsins.

Stuðningsmenn Brann sungu um að Knattspyrnusamband Evrópu væri mafía er liðið mætti sænska liðinu Häcken í Evrópudeildinni á dögunum.

Forráðamenn sambandsins hafa lítinn húmor fyrir slíkum söngvum og var félagið sektað.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem félagið er sektað fyrir slíka söngva en það fékk 5.000 evra sekt þegar stuðningsmenn sungu sömu söngva á meðan Brann lék við St. Pölten í Meistaradeild kvenna á síðasta ári.

mbl.is
