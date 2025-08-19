Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.8.2025 | 19:00

Íslendingaliðið flaug áfram

Ísak Andri Sigurgeirsson var á sínum stað í byrjunarliði Norrköping.
Ísak Andri Sigurgeirsson var á sínum stað í byrjunarliði Norrköping. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Íslendingalið Norrköping tryggði sér í kvöld sæti í riðlakeppni sænsku bikarkeppninnar í knattspyrnu karla með því að vinna öruggan útisigur á Viggbyholm, 3:0, í undankeppninni í kvöld.

Ísak Andri Sigurgeirsson og Jónatan Guðni Arnarsson voru báðir í byrjunarliði Norrköping og Arnór Ingvi Traustason kom inn á sem varamaður undir lok fyrri hálfleiks þegar samherji þeirra meiddist.

Enginn þeirra komst á blað að þessu sinni en Norrköping er fallbaráttu í sænsku úrvalsdeildinni þar sem liðið er í 11. sæti, fjórum stigum fyrir ofan fallsvæðið.

mbl.is
