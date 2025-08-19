Kastaði flugeldi í dómarann

Norski dómarinn Mathias Støfringshaug varð fyrir þeirri miður skemmtilegu lífsreynslu að fá flugeld í sig á meðan hann dæmdi leik Sarpsborg og Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta um helgina.
Støfringshaug slapp ómeiddur eftir atvikið en leikurinn var stöðvaður í stutta stund eftir atvikið.
Stuðningsmaður Vålerenga kastaði flugeldinum í dómarann og má félagið búast við sekt frá norska knattspyrnusambandinu, sem hefur hert lög þegar kemur að flugeldum á leikjum.
Stuðningsmannahópur Vålerenga átti 15 ára afmæli í leiknum og átti að fagna afmælinu með flugeldum, með áður greindum afleiðingum.