Riftu samningi og kærðu eigin leikmann

Þýska knattspyrnufélagið Preussen Münster hefur rift samningi þýska miðjumannsins Marc Lorenz og ákveðið að leggja fram kæru á hendur honum.
Preussen Münster, sem leikur í B-deild Þýskalands, greinir frá því í tilkynningu á heimasíðu félagsins að samningur Lorenz falli tafarlaust úr gildi.
Ákveðið hafi verið að kæra hann vegna gruns um að hann hafi átt við góðgerðarsjóð félagsins með ólögmætum hætti. Í tilkynningunni kveðst félagið hafa staðfestan grun um brot Lorenz en að hann eigi skilið að fá réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum.
Lorenz er 37 ára gamall og hefur leikið með Preussen Münster frá árinu 2022 og einnig frá 2009 til 2011, en hann ólst upp hjá félaginu.