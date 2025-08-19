Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.8.2025 | 13:47 | Uppfært 14:36

Svaraði neteinelti með marki

Skye Stout.
Skye Stout. Ljósmynd/Kilmarnock

Sextán ára knattspyrnukonan Skye Stout skrifaði undir sinn fyrsta samning með Kilmarnock í skosku úrvalsdeildinni en færslan um þessi tímamót hjá henni var tekin niður.

Nettröll gerðu grín að útliti hennar og skildu eftir ljót ummæli við færslu Kilmarnock sem var svo eytt.

Hún svaraði því inni á vellinum en Stout skoraði í sínum fyrsta leik fyrir liðið með glæsilegu marki beint úr aukaspyrnu og Kilmarnock vann leikinn 6:2.

mbl.is
