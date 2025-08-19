„VAR er misnotað“

Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Anderson fylgist með gamla félagi sínu AGF í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta en hann gekk til liðs við sænska liðið Djurgården í sumar.
AGF sigraði OB 5:1 í gærkvöldi en markið hjá OB kom eftir vítaspyrnu sem Mikael var ósáttur með.
Mads Emil Madsen fékk boltann í höndina og eftir VAR-skoðun var vítaspyrna dæmd.
„VAR í dönsku úrvalsdeildinni er gjörsamlega misnotað. Fáránlegar reglur um hendi,“ skrifaði landsliðsmaðurinn á samfélagsmiðlinum X.
VAR i superligaen bliver da fuldstændig misbrugt. Vanvittige hands regler 😂😂— Mikael Anderson (@MikaelAnder10) August 18, 2025
Mikael spilaði með AGF á árunum 2021 til 2025.