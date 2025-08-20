Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.8.2025 | 17:56

Diljá skoraði sitt fyrsta mark

Diljá Ýr skoraði fyrir Brann í dag.
Diljá Ýr skoraði fyrir Brann í dag. Ljósmynd/Brann

Diljá Ýr Zomers, landsliðskona í knattspyrnu, skoraði sitt fyrsta mark fyrir Brann þegar liðið vann sterkan útisigur á Kolbotn, 2:0, í norsku úrvalsdeildinni í dag.

Eftir sigurinn er Brann áfram í toppsæti deildarinnar og nú með 47 stig, fjórum stigum meira en Vålerenga í öðru sæti.

Diljá Ýr var í byrjunarliði Brann og lék allan leikinn. Hún hefur nú spilað fjóra leiki, skorað eitt mark og lagt upp annað frá því hún kom frá OH Leuven í Belgíu í sumar.

Mark Diljár Ýrar kom á 68. mínútu en hin bandaríska Brenna Lovera, sem raðaði inn mörkum fyrir Selfoss og ÍBV fyrir nokkrum árum, hafði komið Brann í forystu á 17. mínútu.

Sædís Rún Heiðarsdóttir lék þá fyrstu 62 mínúturnar fyrir Vålerenga í 3:1-sigri á Lilleström.

mbl.is
