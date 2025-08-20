Fékk þriggja leikja bann fyrir traðkið

Knattspyrnumaðurinn danski Clement Bischoff fékk þriggja leikja bann í Evrópukeppnum UEFA fyrir rauða spjaldið sem hann fékk með Bröndby gegn Víkingi í seinni leik liðanna í Sambandsdeildinni á dögunum.
Bischoff traðkaði á Tarik Ibrahimagic, leikmanni Víkinga, snemma í leiknum og fékk að launum beint rautt spjald. Hann hefur nú verið úrskurðaður í þriggja leikja bann.
Bröndby tilkynnti leikmannahóp sinn fyrir einvígið við franska liðið Strasbourg í umspili um sæti í deildarkeppninni og þar var nafn Bischoffs hvergi að finna og gefin sú útskýring að hann fékk lengra bann.
Ef Bröndby vinnur franska liðið og fer í deildarkeppnina verður Bischoff í banni í fyrstu umferðinni þar.