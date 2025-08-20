Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.8.2025 | 12:26

Fékk þriggja leikja bann fyrir traðkið

Clement Bischoff í baráttunni við Karl Friðleif Gunnarsson.
Clement Bischoff í baráttunni við Karl Friðleif Gunnarsson. mbl.is/Karítas

Knattspyrnumaðurinn danski Clement Bischoff fékk þriggja leikja bann í Evrópukeppnum UEFA fyrir rauða spjaldið sem hann fékk með Bröndby gegn Víkingi í seinni leik liðanna í Sambandsdeildinni á dögunum.

Bischoff traðkaði á Tarik Ibrahimagic, leikmanni Víkinga, snemma í leiknum og fékk að launum beint rautt spjald. Hann hefur nú verið úrskurðaður í þriggja leikja bann.

Bröndby tilkynnti leikmannahóp sinn fyrir einvígið við franska liðið Strasbourg í umspili um sæti í deildarkeppninni og þar var nafn Bischoffs hvergi að finna og gefin sú útskýring að hann fékk lengra bann.

Ef Bröndby vinnur franska liðið og fer í deildarkeppnina verður Bischoff í banni í fyrstu umferðinni þar.

