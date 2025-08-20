Landslið Palestínu færir sig til Síle

Landslið Palestínu í knattspyrnu karla mun færa alla starfsemi sína til Síle í því skyni að standa vörð um framtíð og þróa leik liðsins áfram á meðan stríðið á Gasa geisar.
Lateral, vefmiðill sem sérhæfir sig í knattspyrnufréttum frá Suður-Ameríku, greinir frá.
Í samtali við miðilinn segir Ehab Abu Jazar landsliðsþjálfari, sem er fæddur á Gasa, að Síle hafi orðið fyrir valinu vegna þess að þar sé að finna flesta afkomendur Palestínumanna í einu landi sem er ekki þeirra eigið, eða um hálfa milljón.
Í Síle er knattspyrnufélag sem ber heitið Palestino og var stofnað af palestínskum innflytjendum árið 1920. Leikur karlaliðið í efstu deild landsins.
Abu Jazar sagði palestínska knattspyrnusambandið hafa fyrirætlanir um að koma á fót íþróttamiðstöð með æfingasvæði með aðstoð Palestino, þar sem áætlað er að landsliðið geti haft aðsetur um ókomna framtíð.
Palestínska landsliðið hefur ekki getað spilað heimaleiki sína á palestínskri grundu frá árinu 2019 vegna átaka á svæðinu.