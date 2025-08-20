Liðsfélagar á sölulistann fyrir óásættanlega hegðun

Knattspyrnumennirnir Adrien Rabiot og Jonathan Rowe, samherjar hjá Marseille í Frakklandi, eru báðir komnir á sölulistann eftir atvik sem átti sér stað eftir tap liðsins gegn Rennes í 1. umferð frönsku fyrstu deildarinnar um helgina.
RMC Sport greinir frá að liðsfélagarnir hafi rifist heiftarlega eftir leikinn og að næstum hafi komið til handalögmála, áður en aðrir liðsfélagar stigu inn í.
Forráðamenn Marseille hafa lítinn húmor fyrir uppákomunni og í yfirlýsingu félagsins í dag kemur fram að þeir séu báðir komnir á sölulistann fyrir óásættanlega hegðun.
Rowe kom til Marseille frá Norwich á 17 milljónir punda fyrir síðustu leiktíð og Rabiot frá París SG á frjálsri sölu í september í fyrra. Rabiot hefur leikið 53 landsleiki fyrir Frakkland.