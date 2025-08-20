Norsku meistararnir í kjörstöðu

Noregsmeistarar Bodö/Glimt unnu afskaplega öruggan sigur á austurrísku meisturunum í Sturm Graz, 5:0, í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla í kvöld.
Leikurinn fór fram í Bodö í Noregi og eru Norðmennirnir í sannkallaðri kjörstöðu fyrir síðari leikinn í Graz í næstu viku. Bodö/Glimt hefur aldrei komist í riðla- eða deildarkeppni Meistaradeildarinnar en er nú hársbreidd frá því.
Kasper Högh, sem lék fimm deildarleiki fyrir Val án þess að skora sumarið 2020, braut ísinn fyrir Bodö/Glimt í kvöld.
Odin Björtuft, Ulrik Saltnes og Håkon Evjen bættu svo allir við mörkum fyrir heimamenn auk þess sem William Böving skoraði sjálfsmark og niðurstaðan því fimm marka sigur.
Meiri spenna er í hinum viðureignunum þremur þar sem fyrri leikirnir fóru einnig fram í kvöld en þeim lauk öllum með jafntefli.
Basel og FC Köbenhavn gerðu jafntefli, 1:1, í Sviss þar sem Xherdan Shaqiri skoraði mark heimamanna úr vítaspyrnu áður en Gabriel Pereira jafnaði metin fyrir dönsku meistarana.
Rúnar Alex Rúnarsson sat allan tímann á varamannabekk FC Köbenhavn.
Önnur úrslit:
Celtic – Kairat Almaty 0:0
Fenerbahce – Benfica 0:0