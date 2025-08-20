Sló heimsmet ensku goðsagnarinnar

Brasilíski knattspyrnumarkvörðurinn Fábio sló í nótt heimsmet, sem var í eigu Englendingsins Peter Shilton um langt árabil, þegar hann lék sinn 1.391. leik á ferlinum.
Fábio, sem er 44 ára gamall og lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir 28 árum, er markvörður Fluminense sem leikur í brasilísku A-deildinni.
Heimsmetið sló hann í 2:0-sigri Fluminense á América de Cali í 16-liða úrslitum Suður-Ameríku bikarsins sem kom liðinu áfram í átta liða úrslit með samanlögðum 4:1-sigri.
Fábio hefur leikið í Brasilíu allan sinn feril og hefur heimsmetabók Guinness staðfest að hann eigi nú einn metið yfir flesta spilaða keppnisleiki í knattspyrnu.
Samkvæmt bókinni lék Shilton, sem einnig var markvörður, 1.390 leiki frá 1966 til 1997 en hann lagði hanskana á hilluna 47 ára gamall. Sjálfur kvaðst Shilton reyndar hafa spilað 1.387 leiki á ferlinum.
Fábio lék flesta leiki sína fyrir Cruzeiro, 976, frá 2005 til 2022 en leikirnir fyrir Fluminense eru orðnir 235. Auk þess spilaði hann 150 leiki fyrir Vasco da Gama og 30 fyrir Uniao Bandeirante.