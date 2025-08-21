Albert og Logi á skotskónum

Albert Guðmundsson skoraði fyrir Fiorentina í 3:0-sigri á Zhytomyr í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. Logi Tómasson skoraði þá mark Samsunspor í 2:1-tapi fyrir Panathinaikos í umspili Evrópudeildarinnar.
Albert var í byrjunarliði Fiorentina í leiknum sem var leikinn í Slóvakíu en Zhytomyr er frá Úkraínu og getur ekki spilað heimaleiki vegna innrásar Rússlands.
Hann kom Fiorentina í 3:0 á 69. mínútu og var svo tekinn af velli mínútu síðar.
Logi lék allan leikinn fyrir Samsunspor en hann kom gestunum frá Tyrklandi yfir í Aþenu á 51. mínútu.
Panathinaikos sneri svo taflinu við en Sverrir Ingi Ingason var allan tímann á varamannabekknum hjá liðinu.
Fleiri Íslendingalið voru í eldlínunni í Evrópudeildinni og Sambandsdeildinni í kvöld.
Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, vann AEK Larnaca 2:1 í umspili Evrópudeildarinnar í Bergen.
Eggert Aron Guðmundsson lék allan leikinn fyrir Brann en Sævar Atli Magnússon var ekki í leikmannahópnum.
Malmö vann þá öruggan 3:0-sigur á Sigma Olomouc frá Tékklandi í Svíþjóð, einnig í umspili Evrópudeildarinnar.
Daníel Tristan Guðjohnsen lék fyrstu 74 mínúturnar fyrir Malmö og Arnór Sigurðsson kom inn á sem varamaður á 86. mínútu.
Ekki gekk jafn vel hjá Lech Poznan sem steinlá á heimavelli gegn Genk, 1:5, í Evrópudeildinni þar sem Gísli Gottskálk Þórðarson lék fyrstu 62 mínúturnar fyrir pólska liðið.
Utrecht vann svo góðan útisigur á Zrinjski Mostar frá Bosníu, 2:0, sömuleiðis í Evrópudeildinn þar sem Kolbeinn Birgir Finnsson kom inn á sem varamaður undir lokin.
Guðmundur Þórarinsson kom loks inn á sem varamaður undir lok leiks hjá Noah þegar armenska liðið vann öruggan 4:1-sigur á Olimpija Ljubljana í Slóveníu í umspili Sambandsdeildarinnar.