Heimsmeistarinn rekinn – dæmdur fyrir heimilisofbeldi

Þýski knattspyrnumaðurinn Jerome Boateng, sem varð heimsmeistari með þýska landsliðinu árið 2014, hefur verið rekinn frá austurríska félaginu LASK eftir rifrildi við stuðningsmenn þess.
Atvikið átti sér stað þegar stuðningsmenn félagsins kölluðu hann heimilisofbeldismann og Boateng brást ókvæða við.
Leikmaðurinn var í 15 mánuði hjá LASK en lék aðeins 13 leiki með liðinu þar sem hann glímdi við mikið af meiðslum.
Nokkrum mánuðum eftir að hann samdi við félagið var hann fundinn sekur um heimilisofbeldi en slapp við fangelsisvist. Var honum þess í stað gert að greiða 84 þúsund evrur til góðgerðarmála.