Hélt hreinu og Evrópudeild innan seilingar

Elías Rafn Ólafsson hélt marki sínu hreinu þegar lið hans Midtjylland vann öruggan sigur á finnska liðinu KuPS, 4:0, í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í knattspyrnu í Danmörku í kvöld.
Elías Rafn hefur leikið vel með Midtjylland á tímabilinu og var til að mynda í liði 5. umferðar dönsku úrvalsdeildarinnar hjá Tipsbladet í vikunni.
Sannfærandi sigurinn þýðir að Midtjylland er í kjörstöðu til að komast í deildarkeppni Evrópudeildarinnar en síðari leikurinn í Finnlandi fer fram í næstu viku.