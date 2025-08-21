Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.8.2025 | 18:30

Hélt hreinu og Evrópudeild innan seilingar

Elías Rafn Ólafsson í leik með Midtjylland.
Elías Rafn Ólafsson í leik með Midtjylland. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Elías Rafn Ólafsson hélt marki sínu hreinu þegar lið hans Midtjylland vann öruggan sigur á finnska liðinu KuPS, 4:0, í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í knattspyrnu í Danmörku í kvöld.

Elías Rafn hefur leikið vel með Midtjylland á tímabilinu og var til að mynda í liði 5. umferðar dönsku úrvalsdeildarinnar hjá Tipsbladet í vikunni.

Sannfærandi sigurinn þýðir að Midtjylland er í kjörstöðu til að komast í deildarkeppni Evrópudeildarinnar en síðari leikurinn í Finnlandi fer fram í næstu viku.

mbl.is
