Íslendingaliðin komust öll áfram

Halmstad, GAIS og Brommapojkarna tryggðu sér í kvöld sæti í riðlakeppni sænsku bikarkeppninnar í knattspyrnu karla með útisigrum gegn neðri deildarliðum.
Gísli Eyjólfsson var í byrjunarliði Halmstad sem vann Myresjö Vetlanda örugglega, 4:1, og Róbert Frosti Þorkelsson var það sömuleiðis hjá GAIS í 3:1-sigri á Lodde.
Hlynur Freyr Karlsson var einnig í byrjunarliði Brommapojkarna sem lagði Stockholm Internazionale að velli, 2:0.
Degerfors, Sandviken og Värnamo tryggðu sér einnig sæti í riðlakeppni bikarkeppninnar með útisigrum í kvöld.