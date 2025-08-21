Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.8.2025 | 18:51

Íslendingaliðin komust öll áfram

Gísli Eyjólfsson var í byrjunarliði Halmstad í bikarsigri.
Halmstad, GAIS og Brommapojkarna tryggðu sér í kvöld sæti í riðlakeppni sænsku bikarkeppninnar í knattspyrnu karla með útisigrum gegn neðri deildarliðum.

Gísli Eyjólfsson var í byrjunarliði Halmstad sem vann Myresjö Vetlanda örugglega, 4:1, og Róbert Frosti Þorkelsson var það sömuleiðis hjá GAIS í 3:1-sigri á Lodde.

Hlynur Freyr Karlsson var einnig í byrjunarliði Brommapojkarna sem lagði Stockholm Internazionale að velli, 2:0.

Degerfors, Sandviken og Värnamo tryggðu sér einnig sæti í riðlakeppni bikarkeppninnar með útisigrum í kvöld.

