Knattspyrnumaður látinn eftir mikil áföll

Knattspyrnumaðurinn Razak Omotoyossi er látinn, 39 ára að aldri. Hann lést í Nígeríu síðastliðinn þriðjudag.
Omotoyossi, sem var frá Benín, varð markakóngur sænsku úrvalsdeildarinnar árið 2007 er hann lék með Helsingborg. Þá raðaði hann einnig inn mörkum fyrir móldóvska stórliðið Sheriff á sínum tíma.
Í frétt nígerska blaðamannsins Shina Oludare kemur fram að Omotoyossi hafi glímt við þunglyndi undanfarin ár. Þá glímdi hann einnig við fjárhagsvanda og missti húsið sitt í eldsvoða skömmu fyrir andlátið.
Einnig lést systir hans fyrir aðeins tveimur vikum. Framherjinn lék 55 landsleiki fyrir Benín og skoraði í þeim 21 mark.