Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.8.2025 | 9:33 | Uppfært 9:52

Knattspyrnumaður látinn eftir mikil áföll

Razak Omotoyossi er látinn.
Razak Omotoyossi er látinn. Ljósmynd/Helsingborg

Knattspyrnumaðurinn Razak Omotoyossi er látinn, 39 ára að aldri. Hann lést í Nígeríu síðastliðinn þriðjudag.

Omotoyossi, sem var frá Benín, varð markakóngur sænsku úrvalsdeildarinnar árið 2007 er hann lék með Helsingborg. Þá raðaði hann einnig inn mörkum fyrir móldóvska stórliðið Sheriff á sínum tíma.

Í frétt nígerska blaðamannsins Shina Oludare kemur fram að Omotoyossi hafi glímt við þunglyndi undanfarin ár. Þá glímdi hann einnig við fjárhagsvanda og missti húsið sitt í eldsvoða skömmu fyrir andlátið.

Einnig lést systir hans fyrir aðeins tveimur vikum. Framherjinn lék 55 landsleiki fyrir Benín og skoraði í þeim 21 mark.

