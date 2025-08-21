Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.8.2025 | 23:15

Orðin sú dýrasta í heimi

Lizbeth Ovalle er orðin dýrasta knattspyrnukona heims.
Lizbeth Ovalle er orðin dýrasta knattspyrnukona heims. Ljósmynd/Knattspyrnusamband Mexíkó

Bandaríska knattspyrnufélagið Orlando Pride hefur fest kaup á mexíkóska kantmanninum Lizbeth Ovalle frá Tigres UANL í Mexíkó fyrir 1,1 milljón punda. Er það hæsta upphæð sem nokkru sinni hefur verið greidd fyrir knattspyrnukonu.

Heimsmetið var einungis mánaðar gamalt þar sem Arsenal keypti kanadíska sóknarmanninn Oliviu Smith frá Liverpool á eina milljón punda í síðasta mánuði.

Stórbrotið mark í Mexíkó (myndskeið)
Stórbrotið mark í Mexíkó (myndskeið)

Orlando Pride er ríkjandi meistari í NWSL-deildinni, þeirri sterkustu í Bandaríkjunum, og skrifaði Ovalle undir tveggja ára samning með möguleika á árs framlengingu.

Ovalle er 25 ára gömul og hefur raðað inn mörkum fyrir Tigres og mexíkóska landsliðið undanfarin sjö ár.

