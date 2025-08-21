Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.8.2025 | 23:00

Palace marði norska liðið

Jean-Philippe Mateta skoraði sigurmark Palace í kvöld.
Jean-Philippe Mateta skoraði sigurmark Palace í kvöld. AFP/Glyn Kirk

Enska liðið Crystal Palace vann nauman sigur á Fredrikstad frá Noregi, 1:0, þegar liðin áttust við í fyrri leik umspils um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu karla á Selhurst Park í Lundúnum í kvöld.

Fredrikstad er því enn vel inni í einvíginu fyrir síðari leikinn í Fredrikstad í næstu viku.

Jean-Philippe Mateta skoraði sigurmark heimamanna í Palace á 54. Mínútu eftir undirbúning Will Hughes.

Glæsilegir sigrar Häcken og Rosenborg

Fleiri norræn lið voru í eldlínunni í Sambandsdeildinni í kvöld og þar má helst nefna Häcken, sem gerði sér lítið fyrir og vann CFR Cluj frá Rúmeníu 7:2 í fyrri leik liðanna í Gautaborg.

Sænska liðið á því sæti í deildarkeppninni nokkuð víst.

Rosenborg vann svo glæsilegan 2:1-sigur á þýska liðinu Mainz í Þrándheimi.

