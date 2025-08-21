Ráðleggur fólki að fylgjast með Hákoni

Hákon Arnar Haraldsson, landsliðsmaður í fótbolta, hefur vakið athygli fyrir góða frammistöðu með franska liðinu Lille en hann átti mjög gott síðasta tímabil með liðinu.
Alex Barker á The Athletic ráðleggur knattspyrnuunnendum að fylgjast með Hákoni á tímabilinu og bendir á að Íslendingurinn ungi geti spilað í ensku úrvalsdeildinni á einhverjum tímapunkti.
Í grein Barkers tekur hann fram að hann hafi verið nálægt því að mæla með því að Crystal Palace á Englandi kaupi Hákon en að Skagamaðurinn ungi þurfi enn að bæta nokkra hluti áður en hann verður klár í efstu deild Englands.
„Hann er fjölhæfur og það er hægt að stilla honum alls staðar framarlega á vellinum því hann er mjög skarpur leikmaður,“ skrifaði hann m.a.
Að mati Bakers þarf Hákon hins vegar að bæta líkamlegan styrk, nota vinstri fótinn meira og auka hraðann til að verða klár í ensku deildina.