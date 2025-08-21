Vilja að Ísrael verði vikið úr keppni

Samtök ítalskra knattspyrnuþjálfara hafa sent frá sér yfirlýsingu þess efnis að þau vilji ekki sjá að Ísrael fái að keppa í undankeppnum fyrir stórmót vegna átakanna á Gasa.
Í opnu bréfi frá samtökunum biðla þau til þess að Ísrael verði fjarlægt úr undankeppninni. Rússland hefur ekki fengið að keppa í slíkum undankeppnum eftir að innrásin í Úkraínu hófst.
„Dagleg fjöldamorð á Gasa hafa dregið fjölmarga þjálfara og íþróttamenn til dauða. Að okkar mati er nauðsynlegt að Ísrael fái ekki að taka þátt í undankeppni HM og EM og senda þannig skilaboð,“ segir m.a. í bréfinu.
Samtökin hvetja knattspyrnusamband Ítalíu eindregið til að taka undir bréfið og koma því í hendur forráðamanna FIFA og UEFA.