Vilja að Ísrael verði vikið úr keppni

Hákon Arnar Haraldsson í leik með Íslandi gegn Ísrael.
Hákon Arnar Haraldsson í leik með Íslandi gegn Ísrael. Ljósmynd/Szilvia Micheller

Samtök ítalskra knattspyrnuþjálfara hafa sent frá sér yfirlýsingu þess efnis að þau vilji ekki sjá að Ísrael fái að keppa í undankeppnum fyrir stórmót vegna átakanna á Gasa.

Í opnu bréfi frá samtökunum biðla þau til þess að Ísrael verði fjarlægt úr undankeppninni. Rússland hefur ekki fengið að keppa í slíkum undankeppnum eftir að innrásin í Úkraínu hófst.

„Dagleg fjöldamorð á Gasa hafa dregið fjölmarga þjálfara og íþróttamenn til dauða. Að okkar mati er nauðsynlegt að Ísrael fái ekki að taka þátt í undankeppni HM og EM og senda þannig skilaboð,“ segir m.a. í bréfinu.

Samtökin hvetja knattspyrnusamband Ítalíu eindregið til að taka undir bréfið og koma því í hendur forráðamanna FIFA og UEFA.

