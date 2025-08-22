„Arnór veit hvernig á að halda mér í formi“

Belgíski knattspyrnumaðurinn Evangelos Patoulidis, samherji Stefáns Inga Sigurðarsonar hjá Sandefjord í Noregi, viðurkennir að vera sár og svekktur yfir því að geta ekki spilað með liðinu fyrr en um miðjan september vegna leikbanns, en segir íslenskan styrktarþjálfara liðsins munu halda honum í góðu formi.
Patoulidis hefur náð vel saman við Stefán Inga á tímabilinu og lagði til að mynda upp bæði mörk þess síðarnefnda í 2:2-jafntefli gegn Kristiansund í norsku úrvalsdeildinni um síðustu helgi.
Þar er Stefán Ingi þriðji markahæstur með 11 mörk í 15 leikjum.
„Samspil okkar er mjög gott. Ég veit hvernig hann vill fá boltann. En það hefði verið enn betra ef okkur hefði tekist að vinna leikinn. Í leikslok leið mér eins og við hefðum tapað,“ sagði Patoulidis í samtali við staðarmiðilinn Sandefjords Blad.
Hann er í leikbanni eftir að hafa fengið fjögur gul spjöld og spilar því næst 14. september. Á meðan mun Arnór Snær Guðmundsson sjá um að halda honum í góðu líkamlegu ásigkomulagi.
„Arnór veit alveg hvernig á að halda mér í formi!“ sagði Patoulidis og hló.