Aron lagði upp í sigri á gömlu félögunum

Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu, lagði upp mark fyrir Al-Gharafa þegar liðið vann gömlu félaga hans í Al-Arabi 2:1 í efstu deild Katars í dag.
Aron Einar lék allan leikinn í miðri vörn Al-Gharafa og lagði upp jöfnunarmark leiksins fyrir spænska sóknarmanninn Joselu á 26. mínútu, en Al-Arabi hafði komist yfir á tólftu mínútu.
Yacine Brahimi skoraði svo sigurmark Al-Gharafa snemma í síðari hálfleik.
Al-Gharafa er eftir sigurinn á toppi deildarinnar með sex stig eftir tvo leiki.