Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.8.2025 | 17:50

Aron lagði upp í sigri á gömlu félögunum

Aron Einar Gunnarsson.
Aron Einar Gunnarsson. Ljósmynd/Alex Nicodim

Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu, lagði upp mark fyrir Al-Gharafa þegar liðið vann gömlu félaga hans í Al-Arabi 2:1 í efstu deild Katars í dag.

Aron Einar lék allan leikinn í miðri vörn Al-Gharafa og lagði upp jöfnunarmark leiksins fyrir spænska sóknarmanninn Joselu á 26. mínútu, en Al-Arabi hafði komist yfir á tólftu mínútu.

Yacine Brahimi skoraði svo sigurmark Al-Gharafa snemma í síðari hálfleik.

Al-Gharafa er eftir sigurinn á toppi deildarinnar með sex stig eftir tvo leiki.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ákærur vofa yfir netverslunum Vill hlaupa 100 maraþon og sýna að allt sé hægt Jökulhlaup hafið úr Hafrafellslóni Drátturinn sagður vera algerlega óviðunandi
Fleira áhugavert
Skiptar skoðanir um fyrirkomulagið og verðlagið ríflegt Atlaga að kínverskum netverslunum Aukin þjónusta á fasteignavef mbl.is Sumarið gengið vel en veturinn óráðinn