„Eins og slagsmál á bar“ inni í klefa

„Hvað gerist á þínum vinnustað ef tveir starfsmenn byrja að slást?“ spurði Roberto de Zerbi knattspyrnustjóri Marseille á blaðamannafundi í dag.
Marseille setti Adrien Rabiot og Jonathan Rowe á sölulista eftir að þeir fóru að slást inni í klefa eftir 1:0-tap liðsins gegn Rennes í 1. umferð frönsku fyrstu deildarinnar um helgina.
„Þetta voru eins og slagsmál á bar fyrir framan íþróttastjórann, fyrir framan þjálfarann, með liðsfélaga liggjandi á jörðinni (Darryl Bakola, sem þurfti aðhlynningu).
Það er satt að það brotnuðu engar tennur en ég hef aldrei séð svona slagsmál á öllum árum í kringum fótbolta.
„Í fyrsta skipti á ferlinum vissi ég ekki hvað ég ætti að segja eða gera. Ég hef aldrei séð neitt þessu líkt. Ég kem af götunni, ég er vanur slagsmálum, en ég hef aldrei séð neitt þessu líkt. Lífverðir félagsins voru að reyna að aðskilja þá. Venjulega eiga þeir að vernda okkur frá öðrum, ekki frá okkur sjálfum,“ sagði de Zerbi um atvikið.