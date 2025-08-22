Fyrsti sigur Sveindísar

Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir vann sinn fyrsta sigur með Angel City í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta í nótt.
Sveindís var í byrjunarliði Angel City í nótt og spilaði 73 mínútur þegar liðið sigraði Orlando Pride 1:0 á heimavelli. Bandaríska landsliðskonan Alyssa Thompson skoraði sigurmarkið á 87. mínútu.
Þetta var fyrsti sigur Angel City síðan Sveindís kom til liðsins frá Wolfsburg eftir EM í Sviss í sumar en síðan þá hefur liðið gert tvö jafntefli og tapað einum leik.
Síðasti sigur Angel City var 10. maí en liðið er í tíunda sæti deildarinnar með 20 stig eftir 17 leiki.
The footwork from Sveindís Jónsdóttir 🤌 pic.twitter.com/nHwMPj1yKa— National Women’s Soccer League (@NWSL) August 22, 2025