Fyrsti sigur Sveindísar

Sveindís Jane Jónsdóttir spilar með Angel City í Bandaríkjunum.
Sveindís Jane Jónsdóttir spilar með Angel City í Bandaríkjunum. Ljósmynd/Angel City

Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir vann sinn fyrsta sigur með Angel City í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta í nótt.

Sveindís var í byrjunarliði Angel City í nótt og spilaði 73 mínútur þegar liðið sigraði Orlando Pride 1:0 á heimavelli. Bandaríska landsliðskonan Alyssa Thompson skoraði sigurmarkið á 87. mínútu.

Þetta var fyrsti sigur Angel City síðan Sveindís kom til liðsins frá Wolfsburg eftir EM í Sviss í sumar en síðan þá hefur liðið gert tvö jafntefli og tapað einum leik.

Síðasti sigur Angel City var 10. maí en liðið er í tíunda sæti deildarinnar með 20 stig eftir 17 leiki.

