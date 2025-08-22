Sóknarlína Bæjara fór á kostum

Þýskalandsmeistarar Bayern München fóru hamförum í fyrstu umferð þýsku 1. deildarinnar í knattspyrnu karla og unnu RB Leipzig 6:0 á heimavelli í kvöld. Harry Kane skoraði þrennu.
Kane var ekki sá eini sem fór á kostum þar sem Luis Díaz skoraði eitt mark og lagði upp tvö, Michael Olise skoraði tvennu og Serge Gnabry lagði upp tvö mörk.
Sóknarlína Bæjara eins og hún lagði sig átti því sannkallaðan stórleik þegar liðið hóf titilvörnina með miklum myndarbrag.
Hinn ótrúlegi Kane hefur skorað 62 mörk í 63 leikjum í þýsku deildinni auk þess að leggja upp 18 mörk til viðbótar.