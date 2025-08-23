Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.8.2025 | 13:50

Aftur áberandi í Þýskalandi

Valgeir Lunddal Friðriksson lagði upp mark.
Valgeir Lunddal Friðriksson lagði upp mark. Ljósmynd/Alex Nicodim

Düsseldorf sigraði Paderborn 2:1 á útivelli í þýsku B-deildinni í fótbolta í dag og náði í leiðinni í sín fyrstu stig í deildinni í þriðju umferð.

Valgeir Lunddal Friðriksson var í byrjunarliði Düsseldorf og hann lagði upp fyrra mark liðsins á Cédric Itten á 36. mínútu.

Bakvörðurinn lagði einnig upp mark í sigri Düsseldorf á Schweinfurt í bikarnum á dögunum og er því kominn með tvær stoðsendingar í tveimur leikjum.

Düsseldorf er í 14. sæti deildarinnar, af 18 liðum, með þrjú stig eftir þrjá leiki.

mbl.is
