Donnarumma kvaddi stuðningsmenn

Gianluigi Donnarumma að kveðja í dag og Marquinhos fyrirliði PSG. AFP/Franck Fife

Gianluigi Donnarumma markmaður París SG kvaddi stuðningsmenn liðsins en hann er á förum frá franska fótboltafélaginu.

Donnarumma kom til PSG frá AC Milan árið 2021 og hefur verið í lykilhlutverki hjá liðinu sem vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili

Hann vann frönsku deildina fjórum sinnum og bikarinn einu sinni á sínum tíma í Frakklandi og var tvisvar sinnum valinn besti markmaður deildarinnar.

Hann þakkaði París fyrir á samfélagsmiðlum.

