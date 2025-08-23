Donnarumma kvaddi stuðningsmenn

Gianluigi Donnarumma markmaður París SG kvaddi stuðningsmenn liðsins en hann er á förum frá franska fótboltafélaginu.
Donnarumma kom til PSG frá AC Milan árið 2021 og hefur verið í lykilhlutverki hjá liðinu sem vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili
Hann vann frönsku deildina fjórum sinnum og bikarinn einu sinni á sínum tíma í Frakklandi og var tvisvar sinnum valinn besti markmaður deildarinnar.
❤️💙🥺 Emotional moment for Gigio Donnarumma as he says goodbye to PSG fans as legend of the club…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025
…ready for new chapter soon, with Man City still working on it. 🔛
pic.twitter.com/L7bssWR8SU
Hann þakkaði París fyrir á samfélagsmiðlum.
Merci Paris ❤️💙 pic.twitter.com/Nu2XDlD84m— GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) August 22, 2025