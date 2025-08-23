Hafrún skoraði gegn toppliðinu

Landsliðskonan Hafrún Rakel Halldórsdóttir skoraði í 3:2-tapi Bröndby gegn HB Köge í dönsku úrvalsdeild kvenna í knattspyrnu.
Köge er á toppi deildarinnar með fullt hús stiga þegar aðeins þrjár umferðir eru búnar en Bröndby í fimmta sæti með tvö stig.
Mathilde Rasmussen kom Bröndby 1:0 yfir í fyrri hálfleik en Köge-konur jöfnuðu metin og staðan var 1:1 í hálfleik.
Hafrún Rakel kom inn á af bekknum og kom Bröndby yfir á 81. mínútu en Köge jafnaði metin á 90. og sigurmarkið kom á fimmtu mínútu uppbótartímans.
Emelía Óskarsdóttir spilaði ekki með Köge í dag.