Hafrún skoraði gegn toppliðinu

Hafrún Rakel Halldórsdóttir skoraði mark í dag.
Landsliðskonan Hafrún Rakel Halldórsdóttir skoraði í 3:2-tapi Bröndby gegn HB Köge í dönsku úrvalsdeild kvenna í knattspyrnu.

Köge er á toppi deildarinnar með fullt hús stiga þegar aðeins þrjár umferðir eru búnar en Bröndby í fimmta sæti með tvö stig.

Mathilde Rasmussen kom Bröndby 1:0 yfir í fyrri hálfleik en Köge-konur jöfnuðu metin og staðan var 1:1 í hálfleik.

Hafrún Rakel kom inn á af bekknum og kom Bröndby yfir á 81. mínútu en Köge jafnaði metin á 90. og sigurmarkið kom á fimmtu mínútu uppbótartímans.

 Emelía Óskarsdóttir spilaði ekki með Köge í dag.

