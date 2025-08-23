Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.8.2025 | 11:51 | Uppfært 12:09

Landsliðsmaðurinn fer frá Englandi til Danmerkur

Guðlaugur Victor Pálsson
Guðlaugur Victor Pálsson Ljósmynd/Alex Nicodim

Knattspyrnumaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson er á leið til Horsens í Danmörku frá Plymouth á Englandi. Horsens er í toppsæti dönsku B-deildarinnar á meðan Plymouth hefur farið illa af stað í C-deild Englands.

Tipsbladet greinir frá en Bold hafði áður sagt félagaskiptin koma til greina. Guðlaugur var fyrirliði í fyrstu leikjum Plymouth á nýju tímabili en er þrátt fyrir það að yfirgefa félagið.

Samkvæmt Tipsbladet hefur Guðlaugur þegar samþykkt tveggja ára samning hjá Horsens og staðist læknisskoðun hjá félaginu.

Leikmaðurinn, sem er 34 ára, þekkir danska fótboltann vel og hefur leikið með AGF og Esbjerg.

mbl.is
