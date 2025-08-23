Ótrúleg endurkoma Barcelona

Barcelona vann endurkomusigur á Levante, 3:2, í annarri umferð í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni í kvöld.
Barcelona lenti 2:0 undir í hálfleik en Ivan Romero kom Levante yfir eftir stundarfjórðung og á sjöundu mínútu uppbótartíma fyrri hálfleiks tvöfaldaði José Luis Morales forystu Levante af vítapunktinum.
Pedri hóf endurkomu Barcelona með marki á 49. mínútu og Ferran Torres jafnaði metin í 2:2 á 52. mínútu.
Á fyrstu mínútu uppbótartímans varð Unai Elgezabal, miðvörður í Levante, fyrir því óláni að skora sjálfsmark þegar hann skallaði fyrirgjöf frá Lamine Yamal í eigið net og Barcelona vann leikinn 3:2.