Ótrúleg endurkoma Barcelona

Leikmenn Barcelona að fagna sigurmarkinu.
Leikmenn Barcelona að fagna sigurmarkinu. AFP/Jose Jordan

Barcelona vann endurkomusigur á Levante, 3:2, í annarri umferð í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni í kvöld.

Barcelona lenti 2:0 undir í hálfleik en Ivan Romero kom Levante yfir eftir stundarfjórðung og á sjöundu mínútu uppbótartíma fyrri hálfleiks tvöfaldaði José Luis Morales forystu Levante af vítapunktinum.

Pedri hóf endurkomu Barcelona með marki á 49. mínútu og Ferran Torres jafnaði metin í 2:2 á 52. mínútu.

Á fyrstu mínútu uppbótartímans varð Unai Elgezabal, miðvörður í Levante, fyrir því óláni að skora sjálfsmark þegar hann skallaði fyrirgjöf frá Lamine Yamal í eigið net og Barcelona vann leikinn 3:2.

