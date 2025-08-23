Tap í fyrsta leik ten Hag

Bayer Leverkusen tapaði 2:1-gegn Hoffenheim í 1. deild karla í knattspyrnu í Þýskalandi í dag.
Jarell Quansah, sem kom til Leverkusen í sumar frá Liverpool, kom Leverkusen yfir eftir aðeins sex mínútur og fagnaði að hætti Diogo Jota sem lést ásamt bróður sínum, André Silva, í umferðarslysi á Spáni í júlí.
For you, Diogo. 🖤❤️
12' | 1-0 | #B04TSG pic.twitter.com/MehtDKJ4Qx
Fisnik Asllani jafnaði metin fyrir Hoffenheim á 25. mínútu og Tim Lemperle skoraði sigurmark liðsins á 52. mínútu.
Þetta var fyrsti leikur Erik Ten Hag sem stjóri Leverkusen í deildinni síðan hann tók við í sumar. Hann stýrði Manchester United frá 2022-2024.