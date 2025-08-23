Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.8.2025 | 21:20

Tap í fyrsta leik ten Hag

Leikmenn Hoffenheim að fagna í leikslok.
Leikmenn Hoffenheim að fagna í leikslok. AFP/Ina Fassbender

Bayer Leverkusen tapaði 2:1-gegn Hoffenheim í 1. deild karla í knattspyrnu í Þýskalandi í dag.

 Jarell Quansah, sem kom til Leverkusen í sumar frá Liverpool, kom Leverkusen yfir eftir aðeins sex mínútur og fagnaði að hætti Diogo Jota sem lést ásamt bróður sín­um, André Silva, í um­ferðarslysi á Spáni í júlí.

Fisnik Asllani jafnaði metin fyrir Hoffenheim á 25. mínútu og Tim Lemperle skoraði sigurmark liðsins á 52. mínútu.

Þetta var fyrsti leikur Erik Ten Hag sem stjóri Leverkusen í deildinni síðan hann tók við í sumar. Hann stýrði Manchester United frá 2022-2024.

mbl.is
